De Jong opgelucht: ‘Je weet dat er negativiteit met die wedstrijd komt’

PSV wist zaterdagavond met minimaal verschil te winnen van Vitesse, dat 75 minuten lang met tien man speelde na een rode kaart voor Danilho Doekhi. Luuk de Jong bezorgde de Eindhovenaren uiteindelijk twintig minuten voor tijd een 1-0 overwinning. De spits beaamt voor de camera’s van FOX Sports dat het een moeizaam duel was voor PSV.

“Bij vlagen was het tempo niet hoog genoeg. Je weet dat ze veel moeten belopen, dus we hadden het tempo iets hoger moeten leggen. Om ze kapot te spelen. We gingen teveel breien aan één kant om er doorheen te komen. Vitesse deed het enige wat ze konden doen: alles tegenhouden”, zegt De Jong. De spits was Jake Clarke-Salter twintig minuten voor tijd te slim af en tikte een voorzet van Hirving Lozano, die tussen de verdediger en doelman Eduardo viel, binnen.

“Ik loer er vaak op, Lozano heeft 'm vaker zo gegeven. Ik was diegene die het snelste anticipeerde”, aldus de spits over zijn treffer tegen Vitesse. De Jong beaamt dat er iets meer druk was door de midweekse uitschakeling in de KNVB Beker door RKC Waalwijk. “Je weet dat er negativiteit met die wedstrijd komt. Mensen gaan zeggen: Ze hebben een tik gekregen. Het is niet makkelijk, maar je moet deze dan gewoon winnen en dat hebben we gedaan.”