Koeman doet in derby gooi naar definitief trainerschap Fenerbahçe

De Intercontinentale Derby tussen Galatasaray en Fenerbahçe heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd. Galatasaray kwam voor eigen publiek met 2-0 voor, maar gaf de zege in het laatste kwart van de wedstrijd toch nog uit handen: 2-2. Erwin Koeman beleefde zo een zeer verdienstelijk debuut als interim-trainer van Fenerbahçe, dat ondanks het punt nog altijd vijftiende staat in de Süper Lig en nu al zes competitieduels wacht op een zege. Galatasaray blijft tweede staan, maar kan later dit weekeinde in theorie worden gepasseerd door liefst drie teams.

Na het ontslag van Phillip Cocu vorige week zondag nam Koeman als interim-trainer de honneurs waar bij Fenerbahçe. De oefenmeester mocht samen met Chris van der Weerden wel aanblijven bij de Gele Kanaries en stond in het Türk Telekom Stadion tegenover drie landgenoten: Garry Rodrigues, Ryan Donk en Ömer Bayram waren allen basisspeler namens de thuisploeg. Voormalig NEC-middenvelder Ferdi Kadioglu begon bij Fenerbahçe op de reservebank en zat zodoende voor pas de derde maal dit seizoen bij de wedstrijdselectie van de club.

Fenerbahçe bood het op eigen veld nagenoeg onverslaanbare Galatasaray in de openingsfase verdienstelijk tegenstand. Zo schoot Yassine Benzia van afstand rakelings naast, terwijl Eljif Elmas na een knappe actie Fernando Muslera aan het werk zette. Galatasaray hield het doel echter schoon en sloeg zelf na precies een halfuur voetballen aan de overzijde wel toe. Een hoekschop van Younès Belhanda werd met het hoofd verlengd door Serdar Aziz, waarna Donk van dichtbij met een fraaie voetbeweging de openingstreffer liet aantekenen.

De voorsprong gaf Galatasaray vleugels. Fenerbahçe werd in het laatste kwartier voor rust flink achteruitgedrukt en ontsnapte tot tweemaal toe aan een ruimere achterstand: Sinan Gümüs kopte op de paal uit een vrije trap van Belhanda, terwijl Rodrigues na een individuele actie voorlangs schoot. De formatie van coach Fatih Terim hield de druk echter op de ketel en wist zijn voordelige marge vier minuten na rust alsnog te verdubbelen. Na opnieuw een hoekschop van Belhanda kreeg Fenerbahçe de bal niet goed weg, waarna verdediger Martin Linnes vanaf een meter of achttien fraai raak schoot met de buitenkant van de voet.

Daarmee leek Galatasaray af te stevenen op een simpele overwinning. Fenerbahçe weigerde zich daar echter bij neer te leggen en knokte zich op wonderbaarlijke wijze toch nog terug in de wedstrijd. Na een overtreding van Muslera op Mauricio Isla tekende Mathieu Valbuena halverwege de tweede helft vanaf de strafschopstip voor de 2-1, waarna kort erna zelfs de gelijkmaker volgde. Valbuena had op de rand van het strafschopgebied oog voor Jailson, waarna de Braziliaanse middenvelder met een bekeken balletje de bovenhoek vond. Fenerbahçe kreeg in absolute slotfase zelfs nog de beste kansen op de overwinning: Elmas stuitte uit kansrijke positie op Muslera, terwijl Martin Skrtel alleen voor de Uruguayaanse doelman naast schoof.