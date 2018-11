Vinícius steelt show bij Real Madrid: ‘Hij heeft een grote toekomst’

Santiago Solari heeft hoge verwachtingen van Vinícius Júnior. De achttienjarige linksbuiten speelde woensdag zijn derde wedstrijd voor Real Madrid en was in het bekerduel met UD Melilla (0-4) goed voor twee assists. De interim-trainer is tevreden over de prestaties van de Braziliaan.

“Hij heeft een grote toekomst voor zich liggen, maar is nog altijd erg jong”, zo wordt Solari geciteerd door Marca. “Je moet beseffen dat hij nog maar achttien is en net bij een nieuwe club is gekomen, in een nieuw land, een andere speelstijl en een andere manier van leven. Dat speelt allemaal mee.”

“Hij zal zich verder ontwikkelen tot een volwassen en goede speler. Daar ben ik zeker van, maar we moeten wel geduldig zijn. Ik ben gelukkig met al mijn spelers, inclusief Marco Asensio, Dani Ceballos, Álvaro Odriozola en Lucas Vázquez. Iedereen heeft het goed gedaan”, besluit Solari.

Vinícius begon in de basis en deed de hele wedstrijd mee. De jeugdinternational werd afgelopen zomer voor 45 miljoen euro, exclusief variabelen, overgenomen van Flamengo en tekende een contract tot de zomer van 2025. Real Madrid rondde deze transfer overigens in mei 2017 al af.