Toptalent is na veertien maanden terug: ‘Je leest dat je een verlosser bent’

Calvin Stengs is blij om terug te zijn bij AZ. De rechtsbuiten maakte in de bekerwedstrijd tegen VVV-Venlo (2-0 winst) zijn rentree in het eerste elftal en miste in zijn enthousiasme nog een strafschop. Stengs merkt dat zijn terugkeer veel mensen wat doet, zo vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

Stengs vond alle aandacht tijdens zijn revalidatie wel ‘een beetje overdreven’: “Dan lees je dat je een soort verlosser bent. Laat ik eerst maar eens volledig terugkomen. Maar ja, natuurlijk heb ik vaak gedacht aan de stappen die ik al had kunnen maken als ik niet geblesseerd was geraakt.”

De negentienjarige Stengs ruilde de jeugdopleiding van HFC Haarlem in 2009 in voor AZ en maakte in december 2016 zijn debuut in het eerste van trainer John van den Brom. Hij speelde zes wedstrijden, alvorens hij in augustus 2017 in een duel met PSV geblesseerd raakte aan zijn knie en vervolgens veertien maanden lang moest toekijken.

Stengs doet zondag waarschijnlijk met de beloften mee als zij het in de Keuken Kampioen Divisie opnemen tegen NEC. Het eerste elftal komt een dag eerder al in actie tegen De Graafschap, maar het lijkt erop dat Stengs bij Jong AZ aansluit om ritme op te doen.