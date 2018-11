‘Voetballer met geweldige toekomst’ negeert Chelsea en tekent bij

Chelsea lijkt de komst van Jamaal Lascelles te moeten vergeten. Diverse Engelse media maakten onlangs gewag van de belangstelling van de club uit Londen voor de verdediger, maar Lascelles heeft zijn contract bij Newcastle United nu met één seizoen verlengd. Hij ligt nu tot de zomer van 2024 vast op St. James’ Park.

Newcastle nam Lascelles in de zomer van 2014 voor ongeveer vijf miljoen euro over van Nottingham Forest en in mei 2015 sloot hij daadwerkelijk aan bij zijn nieuwe werkgever. Sindsdien speelde de voormalig jeugdinternational 112 wedstrijden voor Newcastle. Daarin kwam de aanvoerder tot acht doelpunten en twee assists.

Met zijn spel zou Lascelles zich in de kijker hebben gespeeld bij Chelsea en Tottenham Hotspur, maar zijn toekomst lijkt nog even in Tyne and Wear te liggen. “Ik ben in de wolken. Het is geweldig nieuws om voor een langere periode aan Newcastle verbonden te zijn. Ik heb dit altijd gewild: in de Premier League spelen voor geweldige fans.”

“We moeten de supporters nu geven wat ze verdienen. We moeten goed wedstrijden neer gaan zetten”, reageert Lascelles. “De fans kijken uit naar spelers die geven om de ploeg en de club en hij is zo’n speler”, aldus manager Rafael Benítez. “Hij is nog altijd een jonge speler. We hebben het over een voetballer met een geweldige toekomst.”