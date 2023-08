Newcastle-verdediger wordt aangevallen door bende en belandt in straatgevecht

Woensdag, 30 augustus 2023 om 10:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:26

Jamaal Lascelles is in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 augustus verzeild geraakt in een straatgevecht. De verdediger van Newcastle United dook na de met 1-0 verloren uitwedstrijd bij Manchester City de stad in met zijn broer en een vriend, toen zij werden aangevallen door een bende van zo'n zes tot acht mannen. Lascelles, die handelde uit zelfverdediging, kreeg enkele rake klappen, maar kwam er niet zo slecht vanaf als zijn gezelschap.

Videobeelden laten zien dat de Lascelles tijdens een avond stappen rond 04:00 uur op straat wordt aangevallen met zijn broer. Beweerd wordt dat de groep dreigde de voetballer en zijn broer 'neer te schieten'. Het voorval gebeurde op Westgate Road in Newcastle. Lascelles was net teruggekeerd van de uitwedstrijd bij City, toen hij besloot om met zijn vriend en broer de stad in te gaan. Manager Eddie Howe had zijn ploeg twee dagen vrij gegeven.

?? BREAKING: Lascelles caught up in fight outside of Wetherspoons after gang “threaten to shoot him and his brother”.#NUFC #Lascelles pic.twitter.com/Xq3ZJlcw8s — Will (@NUFCWill1892) August 28, 2023

De Daily Mail schrijft dat de drie nachtclub Chinawhite hadden verlaten, toen de negentienjarige broer van de verdediger bij de keel werd gegrepen door een onbekende man. Volgens omstanders kwam Lascelles vervolgens tussenbeide om de boel te sussen, waarna het uitliep op een handgemeen. Ook zou een fles Vodka het hoofd van de Engelse profvoetballer op een haar na hebben gemist.

Ooggetuigen melden dat Lascelles de mannen van zich af wist te houden. Zijn broer liep een hoofdwond op nadat hij in zijn gezicht was geslagen. Hun vriend werd tegen het hoofd getrapt en lag zeker een kwartier bewusteloos op straat. Bronnen zeggen dat de in Nottingham geboren voetballer tijdens het incident uit zelfverdediging handelde en zijn tienerbroer probeerde te beschermen. De bende rende weg toen de hulpdiensten arriveerden.

Newcastle United is op de hoogte van het voorval en heeft de beelden gezien. De club laat weten dat de zaak intern wordt afgehandeld. De politie heeft nog niet gereageerd op het incident. Ook zijn er geen aanhoudingen verricht. Lascelles, die sinds 2014 onder contract staat bij Newcastle, bleef de voorbije weken negentig minuten op de bank. Hij kwam tot dusver 225 keer uit voor the Magpies en is sinds 2016 een van de aanvoerders van de club.