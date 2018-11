Vitesse bekert verder ten koste van Heracles na fraaie goal Ödegaard

Vitesse heeft de achtste finales van de KNVB Beker bereikt. De ploeg van trainer Leonid Slutsky was in het Polman Stadion met 0-2 te sterk voor Heracles Almelo, door een zeer fraai doelpunt van Martin Ödegaard op slag van rust en een treffer van Thomas Buitink vlak voor tijd. Voor de Almeloërs komt er zo in de tweede ronde een einde aan het bekeravontuur.

Heracles-trainer Frank Wormuth had zijn formatie op vijf plaatsen gewijzigd ten opzichte van het duel met PEC Zwolle (1-1) van afgelopen weekeinde. Michael Brouwer, Lennart Czyborra, Wout Droste, Mo Osman en Vincent Vermeij begonnen aan de aftrap in plaats van Janis Blaswich, Tim Breukers, Bart van Hintum, Yoëll van Nieff en Adrián Dalmau. Bij de bezoekers uit Arnhem was de opstelling op slechts één plaats gewijzigd ten opzichte van de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard: Danilho Doekhi startte in plaats van Maikel van der Werff.

Navarone Foor en Brandley Kuwas vechten een duel uit.

De beste kansen in de beginfase waren voor Vitesse, dat in de eerste ronde van de KNVB Beker RKAV Volendam elimineerde. Vyacheslav Karavaev en Ödegaard zorgden voor het eerste gevaar, maar wisten de openingstreffer nog niet op het scorebord te brengen. Brandley Kuwas was kort daarna een stuk dichter bij het eerste doelpunt van de avond. De aanvaller was Vitesse-doelman Eduardo al voorbij, maar schoof de bal vervolgens in het zijnet. Ook Kristoffer Peterson liet een opgelegde kans op de openingstreffer liggen.

Toch was het Vitesse dat voor rust op voorsprong kwam. Brouwer wist eerst nog te redden op een kopbal van Oussama Darfalou, maar had een aantal minuten later geen antwoord op een schot van Ödegaard. De Noor controleerde de bal op fraaie wijze en zorgde vervolgens met een fraai schot voor de 0-1. Het eerste deel van de tweede helft kende een weinig spectaculair verloop, zonder al te veel grote kansen. De eerste grote mogelijkheid na rust viel na ruim een uur spelen te noteren, toen Bryan Linssen de onderkant van de lat raakte.

Ook Darfalou kreeg een goede kans om het duel op slot te gooien, maar verzuimde dit. Daardoor bleef Heracles in leven en kregen de Almeloërs kansen, onder meer vanuit een vrije trap van Kuwas. Vlak voor tijd gooide Vitesse het duel dankzij een treffer van Thomas Buitink op slot. De ingevallen aanvaller werd bediend door Bryan Linssen en bepaalde de eindstand zo op 0-2.