Van Bommel: ‘Als ik hem tegenkwam, bleef zijn telefoon oplichten’

Mark van Bommel is tevreden over de ontwikkelingen op de transfermarkt bij PSV. De club uit Eindhoven kocht voor bijna twintig miljoen euro in en verkocht voor bijna zeventien miljoen. Op de slotdag van de transfermarkt verzekerde PSV zich van de komst van Aziz Behich en Érick Gutiérrez.

“Ik ben uitermate tevreden hoe de directie en met name John de Jong dat hebben gedaan. Als ik John tegenkwam, bleef zijn telefoon maar oplichten”, vertelt Van Bommel in De Telegraaf over de directeur die het stokje van Marcel Brands overnam na diens vertrek naar Everton.

“Voor de manier waarop hij daarmee is omgegaan en voor de spelers die hij heeft gehaald, in samenwerking met de raad van commissarissen, verdient hij een groot compliment. Het klinkt misschien arrogant, maar dat is ook de manier zoals het zou moeten gaan. We zijn heel slagvaardig geweest.”

PSV verzekerde zich onlangs van de komst van Ryan Thomas van PEC Zwolle, maar omdat de Australiër geblesseerd raakte, besloot de club uit Brabant om alsnog in zee te gaan met Gutiérrez van CF Pachuca. Voor de Mexicaan betaalde PSV naar verluidt minimaal zes miljoen euro. PSV neemt het zaterdagavond op tegen Willem II.