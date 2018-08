Zwak Borussia Dortmund scoort niet en loopt record mis

Borussia Dortmund heeft in de tweede speelronde van de Bundesliga averij opgelopen. Het team van Lucien Favre geraakte vrijdag niet voorbij Hannover 96 (0-0) en staat na twee wedstrijden op vier punten. Door het doelpuntloze gelijkspel is de club uit Westfalen een bijzonder record misgelopen.

Dortmund ging vorig seizoen met 4-2 onderuit in de HDI Arena en ook dit keer slaagde men er dus niet in om te winnen. In de voorgaande 23 ontmoetingen met Hannover op het hoogste niveau wist Dortmund steeds te scoren. Men had slechts één goal nodig om het eigen record te verbreken, maar dat lukte dus niet. De laatste keer dat de BVB niet tot scoren kwam bij Hannover, was in augustus 1966 (2-0 verlies).

Dortmund kreeg pas vijf minuten voor rust een eerste serieuze mogelijkheid: Marco Reus schoot, maar doelman Michael Esser werkte de bal met zijn voet tegen de paal. De aanvaller raakte ook nog de lat. Na de pauze waren de mogelijkheden opnieuw schaars. Maximilian Philipp kopte tegen de paal, maar veel verder kwamen de gasten van Favre niet meer. Paco Alcácer ontbrak overigens nog in de selectie.

Twaalf minuten voor tijd was Hannover dicht bij een treffer toen een volley van Waldemar Anton kon worden gestopt door een verdediger van de opponent. Het bleef dan ook bij 0-0. Bayern München kan zaterdag profiteren van het puntverlies van Dortmund. De regerend kampioen gaat in de avond op bezoek bij VfB Stuttgart.