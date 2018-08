Anderlecht betaalt miljoenen voor verdediger en vestigt record

Bubacarr Sanneh gaat aan de slag bij Anderlecht. De 23-jarige centrumverdediger speelde sinds januari voor FC Midtjylland, maar ruilt die club nu alweer in voor een avontuur in Brussel. Sanneh heeft getekend tot de zomer van 2023.

De zevenvoudig international van Gambia vestigt met zijn transfer een record, want Paars-Wit betaalt acht miljoen euro. Nog nooit betaalde een club in de Pro League zoveel geld voor een verdediger. Het vorige record stond op naam van Victor Ramos, die in het seizoen 2009/10 voor vier miljoen euro de overstap maakte naar Standard Luik.

Sanneh, die gaat voetballen met rugnummer vier, kwam in dienst van FC Midtjylland tot 22 wedstrijden en speelde eerder voor AC Horsens en voor Real de Banjul in eigen land. Na langdurige onderhandelingen, zijn we heel blij dat we deze belangrijke transfer op de laatste dag van de mercato hebben kunnen afronden”, reageert sportief directeur Luc Devroe.

Het Anderlecht van trainer Hein Vanhaezebrouck versterkte zich eerder deze zomer met veertien voetballers. Onder anderen Kenny Saief, Ivan Santini en Zakaria Bakkali werden vastgelegd. Anderlecht neemt het zondagmiddag op eigen veld op tegen Royal Antwerp, de werkgever van onder anderen Dieumerci Mbokani.