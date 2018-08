AZ haalt Van Rhijn definitief binnen: ‘Een betrouwbare kracht’

AZ heeft Ricardo van Rhijn definitief overgenomen van Club Brugge, zo maakt de club via zijn officiële kanalen bekend. De 27-jarige vleugelverdediger speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor de Alkmaarders, voor wie hij tot elf optredens kwam. Van Rhijn heeft bij AZ een eenjarig contract ondertekend.

"Deze club voelt al als een soort thuis voor mij. Ik heb hier de hele voorbereiding al meegedaan en ik ben blij dat AZ de keuze heeft gemaakt voor een extra jaar. Ik woon hier in de buurt, ik ken de selectie en de manier van spelen. Het is al met al een plek waar ik me goed voel", zegt Van Rhijn op de website van AZ. De verdediger zal met rugnummer 34 gaan spelen bij de Alkmaarders, als eerbetoon aan Abdelhak Nouri.

Van Rhijn liet zijn tot 2019 lopende contract bij Club Brugge ontbinden, waarna hij bij AZ heeft getekend. De verdediger speelde sinds de zomer van 2016 in het shirt van de Belgische topclub, maar een succes werd zijn periode bij Blauw-Zwart niet. Afgelopen seizoen stalde Club Brugge Van Rhijn bij AZ, voor wie hij tot elf competitiewedstrijden kwam. In de voorbereiding op dit seizoen trainde hij al mee met de selectie van trainer John van den Brom.

"We zijn er heel erg tevreden mee dat we de mogelijkheid kregen om Ricardo aan het eind van de transfermarkt nog te strikken. We zochten namelijk nog een stand-in voor Jonas Svensson. Ricardo heeft afgelopen jaar laten zien dat hij een betrouwbare kracht is", aldus directeur voetbalzaken Max Huiberts. Van Rhijn werd eerder deze zomer in verband gebracht met een overstap naar ADO Den Haag, maar hij blijft dus bij AZ.