Update: FC Twente stunt met komst voormalig toptalent van Barcelona

FC Twente staat op het punt om zich te versterken met Javier Espinosa. TC Tubantia weet vrijdagochtend te melden dat de 25-jarige Spaanse middenvelder op het punt staat om een tweejarig contract te ondertekenen in Enschede. Espinosa zat zonder club nadat zijn verbintenis bij Levante afliep.

De middenvelder is een product van de jeugdopleiding van Barcelona en stond daar te boek als groot talent, maar hij brak in Catalonië nooit door. Villarreal pikte Espinosa vervolgens op in Barcelona, waarna hij voor el Submarino Amarillo vijftien wedstrijden in onder meer de Europa League en LaLiga speelde. Na anderhalf jaar mocht hij de club op huurbasis verlaten. Villarreal stalde Espinosa bij Almería en Elche, alvorens hij in 2016 definitief naar Levante mocht vertrekken.

In zijn eerste seizoen bij Levante kwam Espinosa tot 28 wedstrijden, maar na de promotie naar LaLiga mocht hij op huurbasis vertrekken. Afgelopen jaargang droeg de middenvelder het shirt van Granada, met wie hij in LaLiga2 speelde. Nu staat Espinosa dus op het punt om aan de slag te gaan in de Keuken Kampioen Divisie. Na Aitor Cantalapiedra en Nacho Monsalve is hij de derde Spaanse versterking voor FC Twente.

“Met hem erbij halen we een speler met een staat van dienst in huis, een verbindingsspeler met een groot technisch vermogen”, aldus trainer Marino Pusic. Na de wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade, die vrijdagavond in Enschede afgewerkt wordt, sluit Espinosa aan bij de selectie van FC Twente. Na de komst van de Spaanse middenvelder is de selectie van Pusic in principe rond.

Update 31 augustus 10.11 uur – FC Twente stunt met komst voormalig toptalent van Barcelona

FC Twente heeft zich versterkt met Javier Espinosa, zo maakt de club vrijdag bekend via de officiële kanalen. De Spaanse middenvelder wordt transfervrij aangetrokken en heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract, met een optie voor nog een jaar. “We zijn buitengewoon trots dat Javier voor FC Twente heeft gekozen en dat we hem voor meerdere jaren hebben kunnen vastleggen”, reageert technisch directeur Ted van Leeuwen. “Javier is een geweldige allround middenvelder die bij Barcelona is opgeleid en met zijn 25 jaar heeft hij al een bulk aan ervaring. Zijn komst heeft veel energie gekost en daarom is het mooi dat we zijn overgang hebben kunnen realiseren. Ook bij deze overgang speelde de grootte van de club een belangrijke rol voor de speler om voor FC Twente te kiezen.”