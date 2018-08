Chadli rondt toptransfer af en laat kassa bij FC Twente rinkelen

Nacer Chadli mag zich speler van AS Monaco noemen. De Monegasken laten donderdagavond via de officiële kanalen weten de 29-jarige Belgische middenvelder over te hebben genomen van West Bromwich Albion, dat volgens onder meer Sky Sports circa twaalf miljoen euro toucheert voor de transactie. Doordat Chadli in het verleden ook drie seizoenen voor FC Twente speelde, ontvangt de club uit Enschede naar verluidt ongeveer 180.000 euro.

De transfer komt niet als een verrassing, aangezien onder andere RMC Sport eerder op de dag al melding maakte van de naderende overstap van Chadli. De multifunctionele middenvelder heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Monaco. "We heten hem van harte welkom. Hij is een offensieve middenvelder die zijn kwaliteiten heeft getoond. Zijn ervaring op het hoogste niveau en zijn technische bagage zullen een toevoeging zijn aan de ploeg", laat voorzitter Vadim Vasilyev weten op de clubsite.

Chadli speelde de afgelopen twee seizoenen voor West Bromwich Albion, nadat een driejarig avontuur bij Tottenham Hotspur op een mislukking uitliep. De ex-speler van onder meer AGOVV Apeldoorn en FC Twente speelde het afgelopen seizoen slechts vijf wedstrijden in de Premier League voor the Baggies, maar is er dankzij een sterk WK met België toch in geslaagd een transfer af te dwingen.

Chadli ontloopt zodoende een jaargang in de Engelse Championship, daar West Bromwich Albion het afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. "Monaco is een geweldige Franse club die ook nog eens deelneemt aan de Champions League. De uitstekende resultaten van de afgelopen seizoenen zeggen genoeg over het project en de ambitie van de club", aldus Chadli.