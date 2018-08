Beul van Feyenoord strandt in zicht van de haven; Leipzig door oog van de naald

AS Trencín is er niet in geslaagd om voor het eerst in de clubgeschiedenis de groepsfase van de Europa League te bereiken. Het team van de Nederlandse trainer Ricardo Moniz, dat Feyenoord uitschakelde in de derde voorronde ging donderdagavond met 3-0 onderuit bij AEK Larnaca. In de heenwedstrijd hadden beide ploegen geremiseerd. Ook RB Leipzig leek voortijdig te worden uitgeschakeld, maar de nummer zes van het afgelopen Bundesliga-seizoen rechtte in de blessuretijd de rug tegen Zorya Luhansk: 3-2.

AEK Larnaca* - AS Trencín 3-0

Na het 1-1 gelijkspel uit de heenwedstrijd lagen alle opties nog open, maar op Cyprus bleek Larnaca een maatje te groot voor Trencín. Het bezoek uit Slowakije keek in de eerste minuut al aan tegen een achterstand. Apostolos Giannou kwam tot scoren en nam halverwege de tweede helft ook het laatste Cypriotische doelpunt voor zijn rekening. Tussendoor, in de 36ste minuut, maakte Acorán de 2-0. Larnaca plaatste zich in het seizoen 2011/12 voor het laatst voor de groepsfase van de Europa League: destijds sneuvelde de club in een poule met Maccabi Haifa, Schalke 04 en Steaua Boekarest.

RB Leipzig* - Zorya Luhansk 3-2

Het Oekraïense Zorya, dat in 2016 bijna uitgroeide tot een andere beul van Feyenoord, sleepte vorige week ondanks een vroege rode kaart een 0-0 remise uit het vuur. Tijdens de return in Duitsland verraste Zorya vriend en vijand door een vroege 1-0 achterstand weg te poetsen. Na het openingsdoelpunt van Matheus Cunha, in de zevende minuut, bracht Rafael Ratao de stand tien minuten voor rust in evenwicht. Kort na de onderbreking nam Zorya de leiding via Artem Gordienko. Leipzig moest er plots twee maken om niet voortijdig geëlimineerd te worden. De 2-2 kwam op naam van invaller Jean-Kevin Augustin, maar daar leek het bij te blijven. In de blessuretijd bracht een benutte penalty van Emil Forsberg het thuispubliek echter in extase.