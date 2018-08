Olympique Lyon breekt contract open na afwijzen van bod van 25 miljoen

Marcelo Antônio Guedes Filho, kortweg Marcelo, blijft bij Olympique Lyon. Les Gones melden dat de centrumverdediger zijn tot medio 2020 doorlopende contract met één seizoen heeft verlengd. Nu ligt de Braziliaan dus tot de zomer van 2021 vast.

Marcelo leek in de huidige transferperiode te vertrekken bij de werkgever van onder anderen Kenny Tete en Memphis Depay. Twee biedingen van West Ham United werden echter afgeslagen; het tweede voorstel bedroeg naar verluidt 25 miljoen euro. Marcelo zou zelf zijn jawoord al hebben gegeven aan een transfer naar the Hammers.

?? @JM_Aulas "Nous sommes heureux, @MarceloGuedes02 a décidé de rester avec nous pour un an de plus. C'est un excellent joueur qui apporte son expérience et sa maturité. Bruno voulait le garder absolument" #Marcelo2021 pic.twitter.com/0rwICvHR0i — Olympique Lyonnais (@OL) 29 augustus 2018

Voorzitter Jean-Michel Aulas wilde de 31-jarige Marcelo onder geen beding laten gaan en heeft hem er nu dus van overtuigd om bij te tekenen. “Hij is een uitstekende speler die met zijn ervaring en volwassenheid veel toevoegt. Bruno Génésio wilde hem ook absoluut behouden”, aldus de preses.

Génésio bevestigt: “Ik ben erg blij dat Marcelo hier is, om sportieve en andere redenen. Hij is een leider en een speler die stabiliteit aanbrengt in onze verdediging.” Marcelo voetbalde eerder voor Besiktas, Hannover 96, PSV, Wisla Kraków en Santos. In Eindhoven kwam hij tot 139 wedstrijden in het eerste elftal.