PEC Zwolle haalt oude bekende terug uit Engeland: ‘Club voelt vertrouwd’

Thomas Lam is ook dit seizoen actief in de Eredivisie. PEC Zwolle heeft woensdagochtend namelijk de rentree van de verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, bevestigd. De 24-jarige Fins international komt over van het Engelse Nottingham Forest en heeft een tweejarig contract, met een optie voor nog een seizoen, getekend in het MAC3PARK Stadion.

Voor Lam betekent dit een terugkeer in Zwolle, aangezien hij tussen 2014 en 2016 ook al onder contract stond bij de Blauwvingers. De centrale verdediger speelde destijds zeventig wedstrijden voor PEC en maakte twee jaar geleden transfervrij de overstap naar het in de Championship uitkomende Forest.

Hier kwam de door AZ opgeleide Lam in zijn eerste seizoen nog tot 21 wedstrijden, maar de Engelsen besloten vorig jaar zomer dat ze hem niet meer nodig hadden. De stopper verkaste vervolgens op huurbasis naar FC Twente, dat hij echter niet voor degradatie wist te behoeden. De zeventienvoudig international laat weten opgetogen te zijn met zijn terugkeer op het oude nest.

“Ik ben blij hier in Zwolle terug te keren. De club, het stadion en de mensen voelen vertrouwd. Ook ben ik ervan overtuigd dat we met deze selectie een mooi seizoen gaan draaien. Voor mij persoonlijk is het belangrijk vanaf vandaag op het trainingsveld te staan en zo snel als mogelijk aan voetballen toe te komen. Ik heb daar namelijk ontzettend veel zin in en kan niet wachten om deze mooie club weer te vertegenwoordigen.”