Leverkusen en Monaco vinden elkaar in bedrag van 20 plus 5 miljoen euro

Benjamin Henrichs maakt per direct de overstap van Bayer Leverkusen naar AS Monaco. Beide clubs bevestigen dinsdagvond dat er een akkoord ligt over een transfersom, al wordt de hoogte daarvan niet bekendgemaakt. Volgens BILD betaalt Monaco een bedrag van twintig miljoen euro, dat via bonussen nog met vijf miljoen euro kan oplopen.

Henrichs tekent binnenkort een contract voor vijf seizoenen bij de vicekampioen van de Ligue 1. De 21-jarige rechtsback lag nog vier jaar vast in Leverkusen, maar anderhalve week geleden maakte trainer Heiko Herrlich al bekend dat Henrichs een transferverzoek had ingediend. Een eerste bod uit Monaco van vijftien miljoen euro werd afgeslagen door de club uit de Bundesliga, maar in de daaropvolgende dagen kwamen beide clubs nader tot elkaar.

Henrichs is een drievoudig international van Duitsland, die niet onomstreden was in het elftal van Leverkusen. Gaandeweg het afgelopen seizoen raakte de vleugelverdediger zijn basisplaats kwijt. In drie seizoenen kwam hij in totaal tot 61 competitieduels; in november 2016 maakte Henrichs voor het eerst zijn opwachting in het nationale elftal van Duitsland.

"Benjamin is een getalenteerde verdediger met ervaring in het nationale elftal en op het hoogste internationale niveau", vertelt vicepresident Vadim Vasilyev van Monaco. "Met zijn komst voegen we kwaliteit toe aan het elftal." Zelf zegt Henrichs 'erg trots' te zijn om voor Monaco te mogen spelen. "Het is al vele jaren een Europese topclub. Ik ga er alles aan doen om me snel aan te passen en het team aan veel overwinningen te helpen."