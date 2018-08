Doukara slacht Babel en consorten met dubbelslag en assist

Besiktas heeft in aanloop naar de Europa League-return tegen Partizan Belgrado bepaald geen vertrouwen getankt. De Zwarte Adelaars leden zondagavond tegen Antalyaspor de eerste nederlaag van het competitieseizoen: 2-3. Ryan Babel deed negentig minuten mee, maar Jeremain Lens was er vanwege een blessure niet bij.

Souleymane Doukara was de man van de wedstrijd, want de aanvaller scoorde twee keer. Na twintig minuten schoof de Senegalees de bal onder de benen van Utku Yuvakuran door en even later verdubbelde hij de score toen hij een afstandsschot van richting veranderde: 0-2. Daar bleef het niet bij, want na 33 minuten gleed Yekta Kurtulus de 1-3 binnen na een goede actie en dito voorzet van Doukara.

Tussendoor had Álvaro Negredo met een kopbal de aansluitingstreffer voor zijn rekening genomen. Senol Günes greep na 37 minuten in en slachtofferde Tolgay Arslan ten faveure van Gökhan Gönül; Adriano schoof een linie door naar het middenveld. Oguzhan Özyakup had er voor rust nog 2-3 van kunnen maken, maar liet onder toeziend oog van aanwinst Loris Karius een uitstekende mogelijkheid liggen.

In de tweede helft deed Besiktas relatief snel wat terug: na 56 minuten kopte Pepe raak na een voorzet van Ricardo Quaresma. De Portugees was in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker, want na 89 minuten knikte hij de bal tegen de lat. Met eerst Cyle Larin en daarna Gökhan Töre binnen de lijnen hoopte Günes nog wat te forceren, maar een nederlaag kon niet meer worden voorkomen.