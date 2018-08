Excelsior neemt zwak NAC te grazen en overleeft zelfs strafschop

Excelsior heeft zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Kralingers scoorden zaterdag twee keer tegen NAC Breda en de Brabanders kwamen niet tot scoren: 0-2. De beste kans was voor Mitchell te Vrede, maar de spits miste in de tweede helft een strafschop. Excelsior heeft vier punten en NAC heeft er nu drie.

Excelsior kreeg in de beginfase enkele mogelijkheden, maar de pogingen van Jerdy Schouten en Jeffry Fortes leverden geen serieus gevaar op. Na een kwartier was het wel opeens raak voor het team van trainer Adrie Poldervaart: NAC verdedigde niet goed uit en daardoor kon Ali Messaoud de score openen. Pas na een klein half uur spelen werd De Parel van het Zuiden dreigend: na een hoekschop werd de bal ingekopt, maar uiteindelijk kon het leer worden weggewerkt. Even later raakte Excelsior de lat en schoot Jurgen Mattheij naast.

In de slotfase van de eerste helft deed het NAC van trainer Mitchell van der Gaag twee mogelijkheden om de score te nivelleren: een vrije trap van Luka Ilic zeilde over het doel en Gianluca Nijholt kwam net te laat om een voorzet van Arno Verschueren te kunnen benutten. NAC kwam na de onderbreking fel uit de kleedkamer, maar kreeg na 54 minuten het deksel op de neus in het eigen Rat Verlegh Stadion.

Fortes scoorde na voorbereidend werk van Mikael Anderson en leek het duel voortijdig te beslissen: 0-2. Invaller Paolo Fernandes en Gervane Kastaneer kregen hierna kansen en halverwege de tweede helft kreeg NAC, op advies van de VAR, een strafschop na een handsbal van Mattheij. Sonny Stevens keerde de inzet van Te Vrede en ook hierna zou er niet meer gescoord worden.