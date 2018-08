Overmars bevestigt interesse: ‘Maar geld is onbelangrijk’

Ajax kende zaterdag weinig problemen met FC Emmen. De Amsterdammers boekten een 5-0 overwinning en kunnen daardoor met een goed gevoel toewerken naar de return in de voorronde van de Champions League tegen Dynamo Kiev. Matthijs de Ligt is van mening dat Ajax ‘goed’ gespeeld heeft.

“Dat beaamt de uitslag ook wel. We hadden veel balbezit en veel kansen. Ook al is het 5-0 geworden, het had iets meer kunnen zijn. We hebben vrijwel niks weggegeven en dat is ook een goed teken”, aldus de verdediger annex aanvoerder na afloop van het duel in de Johan Cruijff ArenA tegen FOX Sports.

De Ligt merkte wel dat er minder druk stond op het duel met FC Emmen dan op het treffen met Dynamo Kiev: “Het is moeilijk uit te leggen. Je merkt het aan alles. Je merkt het aan het publiek, in de Champions League is het in de avond en is het in het donker. Dan komt er echt een sfeertje.”

“Nu is dat minder. Dat snap ik ook wel, want het is de Eredivisie. We proberen de focus wel te leggen om dat sfeertje ook te creëren en elkaar daarin op te fokken”, aldus De Ligt. Ajax is nu overigens al 68 competitiewedstrijden in eigen huis ongeslagen tegen promovendi. Daarvan wisten de Amsterdammers 64 duels te winnen.

Marc Overmars

De Ligt lijkt tijdens de transferperiode ‘gewoon’ bij Ajax te blijven. Directeur spelersbeleid Marc Overmars bevestigt wel dat er interesse is: “Wij willen graag de talenten behouden en daar is Matthijs er één van. Deze spelers staan bij alle clubs op de radar. We hebben nu zo’n mooi team en dat zie je iedere week beter worden. En dat willen we bij elkaar houden, zoals we al maanden roepen. Geld is onbelangrijk.”