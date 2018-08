Update: Galatasaray neemt na 32 doelpunten afscheid van spits

Bafétimbi Gomis is op weg naar de uitgang bij Galatasaray. De Turkse topclub meldt donderdag via de clubkanalen dat men in onderhandeling is met Al-Hilal uit Saudi-Arabië aangaande een overgang van de 33-jarige spits. Directeur Sami bin Abdullah al-Jaber meldde eerder op de donderdag al dat er een akkoord was bereikt.

De twaalfvoudig international van Frankrijk streek in de zomer van 2017 neer in Istanbul, nadat Galatasaray ruim twee miljoen euro had betaald aan Swansea City. Gomis speelde tot op heden 42 wedstrijden voor de club, waarin hij 32 keer een doelpunt maakte en 6 keer een medespeler in stelling wist te brengen. Mede dankzij de inspanningen van Gomis werd Galatasaray vorig seizoen landskampioen.

Gomis kan bij de club uit Saudi-Arabië een driejarig contract ondertekenen en wederom een miljoenensalaris opstrijken. Naast de aankondiging van Sami bin Abdullah al-Jaber melden ook diverse lokale media dat de deal reeds beklonken is. De ervaren aanvaller was eerder actief voor ES Troyes AC, Olympique Marseille, Olympique Lyon, Saint-Étienne en dus Swansea City.

Bafétimbi Gomis is officieel speler van Al-Hilal. De aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen met een optie op een derde jaar. Galatasaray maakt bekend dat men een transfersom van zes miljoen euro heeft ontvangen voor de Fransman.