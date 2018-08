Club Brugge maakt melding van duurste binnenlandse transfer ooit in België

Kaveh Rezaei zet zijn loopbaan voort bij Club Brugge, zo maakt de regerend landskampioen van België woensdagavond bekend via de officiële kanalen. De 26-jarige aanvaller komt over van Charleroi en heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij Blauw-Zwart. Club Brugge betaalt naar verluidt ongeveer vijf miljoen voor de Iraniër.

Daarmee vestigt het een record, want nooit eerder was er een dergelijke transfersom gemoeid bij een transfer tussen twee Belgische clubs. Het oude record stond op naam van Ilombe Mboyo: de spits verruilde AA Gent in de zomer van 2013 voor een transfersom van circa vierenhalf miljoen euro voor Racing Genk.

Rezaei heeft er pas één seizoen opzitten in de Jupiler Pro League. De aanvaller werd vorig jaar door Charleroi transfervrij opgepikt bij het Iraanse Esteghlal en kende vervolgens een sterk debuutjaar in België: in 45 officiële wedstrijden voor De Zebra’s was hij goed voor 19 doelpunten en 6 assists. “Ik ben heel blij dat ik hier bij deze grote club ben. Club is niet enkel groot in België, maar ook in Europa”, wordt Rezaei geciteerd door Het Laatste Nieuws.

"Dit is een grote stap voor mijn toekomst als voetballer. Ik vecht altijd tot het einde van de wedstrijd”, vervolgt de negenvoudig international van Iran. “Ik scoor graag, maar wil ook de andere spelers op het veld helpen. Ik ben naar hier gekomen om kampioen te spelen en om resultaten te behalen in de Champions League.”