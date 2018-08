‘Als clubleiding van Ajax iets niet wil, heb je zelf ook niet veel te willen’

Er werd in de afgelopen maanden flink aan Matthijs de Ligt getrokken, maar de jonge verdediger speelt een ruime week voor het verstrijken van de transferdeadline nog altijd voor Ajax. Met de Amsterdammers hoopt de negentienjarige aanvoerder woensdagavond tegen Dynamo Kiev een flinke stap richting de groepsfase van de Champions League te kunnen zetten en hij geeft aan dat de transferzaken die Ajax deze zomer heeft gedaan zeker een rol hebben gespeeld bij zijn besluit om in de Johan Cruijff ArenA te blijven.

“Zelf was ik natuurlijk ook benieuwd wat er deze zomer bij Ajax ging gebeuren. De clubleiding was duidelijk in het streven de selectie zo veel mogelijk bij elkaar te houden. En als je naar onze versterkingen kijkt: dankzij hen gaat op trainingen en in wedstrijden het niveau omhoog”, legt hij uit in gesprek met Voetbal International.

De kwaliteitsimpulsen die Ajax deze zomer aan de selectie heeft toegevoegd hebben invloed gehad gespeeld op de manier waarop De Ligt na zijn eigen situatie keek, zo vervolgt hij zijn verhaal. De weigering van de club om mee te werken aan een transfer speelde verder ook een grote rol: “Als de clubleiding iets niet wil, heb je zelf ook niet veel te willen. Het is niet zo dat ik er veel mee bezig ben. Ik focus me puur op het voetbal en op presteren”, is hij duidelijk.

Volgens eerdere geruchten zou De Ligt zijn toekomst af laten hangen van het al dan niet behalen van Champions League-voetbal. De stopper geeft echter aan dat hier nooit sprake van is geweest: “Natuurlijk: iedere profvoetballer wil op dat niveau actief zijn, zeker als je dat nog nooit hebt meegemaakt, zoals ik. Maar op mijn leeftijd is het vooral belangrijk dat je heel veel wedstrijden speelt.”