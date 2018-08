‘Ik was al overgeheveld, maar Ajax wilde me nog voor debuut hebben’

Ajax versterkte zich een jaar geleden met het Zuid-Afrikaanse duo Dean Solomons en Leo Thethani, die over werden genomen van zusterclub Ajax Cape Town. Met de verhuizing naar Amsterdam ging er voor de twee negentienjarigen een droom in vervulling en de talenten hopen dit seizoen met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie nieuwe waardevolle ervaringen op te kunnen doen.

Voor Thethani vormt het voetbal een uitweg, aangezien hij een paar jaar geleden, onder invloed van vrienden, de verkeerde kant op ging: “Na een paar jaar realiseerde ik dat ik mijn ouders veel pijn deed. Ik moest veranderen, zorgen dat ze trots op me werden. Nee, er was niet iets ergs gebeurd. Ik werd op een dag wakker en dacht: het moet anders. Sommige van mijn vrienden van toen zitten nu in de gevangenis, vorige week werd er nog een doodgestoken”, legt hij uit aan Ajax Life.

Solomons groeide op in andere omstandigheden dan zijn ploeggenoot en vertelt veel respect te hebben voor Thethani: “Ik heb geluk gehad. Ik groeide op in een stabiele omgeving, in Heathfield. Dat is een stuk kleiner dan Khayelitsha, een stuk minder gevaarlijk ook. Mijn ouders hielden me op het juiste pad, zeiden steeds dat ik bescheiden moest blijven. God kijkt altijd mee.”

De twee speelden in Kaapstad samen met andere jongens die volgens Thetani meer talent hadden dan Solomons en hijzelf. Die andere spelers liepen er echter de kantjes van af, terwijl de vleugelaanvaller en de centrale verdediger altijd hard bleven werken. “Ik wilde het eerst elftal van Ajax Cape Town halen. Alleen God had een ander plan. Een mooier plan”, gaat Solomons verder. Thetani is het eens met zijn landgenoot: “Ik was al naar het eerste overgeheveld, maar voordat ik kon debuteren, wilde Ajax Amsterdam me hebben.”