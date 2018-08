Atlético Madrid en Valencia delen de punten na enerverend gevecht

Atlético Madrid en Valencia zijn met een punt begonnen aan het nieuwe LaLiga-seizoen. Nadat de ploeg van Diego Simeone afgelopen woensdag Real Madrid wist te verslaan in de strijd om de Europese Super Cup (4-2), kon Valencia maandagavond niet worden geklopt: 1-1. In een spannende wedstrijd ging het enigszins gelijk op, hoewel Atlético minder tevreden zal zijn met een remise.

Beide ploegen waren in Mestalla bij tijd en wijle gevaarlijk voor het doel van de tegenstander, maar het waren vooral los Colchoneros die gericht tussen de palen schoten. Diego Costa had in de eerste helft enkele goede mogelijkheden om te scoren, maar de Spaans international vond in doelman Neto een sluitpost van formaat. Het was Ángel Correa die halverwege het eerste bedrijf wel wist toe te slaan.

De Argentijn wist bij een slimme steekpass van Antoine Griezmann de buitenspelval te vermijden en schoot van dichtbij raak: 0-1. In de tweede helft ging Atlético verder met goed spel vertonen, maar het was Valencia dat langszij kwam. Na enkele mooie passes over en weer was het Daniel Wass die Rodrigo zag vrijstaan in het strafschopgebied. De aanvaller twijfelde niet en deponeerde de bal achter doelman Jan Oblak: 1-1.

Na de tegentreffer was het Atlético dat het meeste aanspraak maakte op de overwinning, maar Neto viel niet meer te passeren. Onder anderen Diego Costa, Griezmann en Koke waren naarstig op zoek naar de winnende, maar de Braziliaan incasseerde geen tegendoelpunt meer. Wass had vlak voor tijd nog de kans om alsnog de drie punten in Valencia te houden, maar Oblak redde knap.