‘Binnen tien jaar verkoop ik een speler voor een miljard euro’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Dennis Man, aanvaller uit Roemenië.

Door Gijs Freriks

Paul Pogba keerde in de zomer van 2016 terug bij Manchester United en met een transfersom van 105 miljoen euro loste hij Gareth Bale af als duurste voetballer aller tijden. Sindsdien is dat record vijf keer gebroken: Ousmane Dembélé, Cristiano Ronaldo, Philippe Coutinho, Kylian Mbappé en Neymar transfereerden voor nóg meer geld. De recordsommen schuiven op richting de driehonderd miljoen euro en als het aan Gheorghe Becali ligt, verkoopt hij binnen tien jaar een voetballer voor één miljard euro.

De baas van FCSB, het voormalige Steaua Boekarest, claimde in januari twee biedingen op Dennis Man te hebben afgeslagen. Het ging om voorstellen van tien en veertien miljoen euro. “Ik heb gezegd dat ik bij minder dan 25 miljoen euro niet wil praten. Dit is de beste speler van Steaua. Florinel Coman en Man zijn briljant. Ik ben benieuwd hoe ze het de komende twee jaar gaan doen. Binnen tien jaar wil ik namelijk een speler voor een miljard verkopen”, vertelde Becali in een interview met Digi Sport.

“Onthoud deze woorden goed. Welke dag is het vandaag? 8 januari? Perfect, dan praten we op 8 januari 2028 met elkaar verder. Ik zou Man morgen voor veertien miljoen kunnen verkopen, maar dat wil ik niet. Binnen tien jaar verkoop ik een speler voor een miljard.” Het gebruiken van gespierde taal is Becali wel toevertrouwd, maar zijn woorden gaven wel aan hoezeer hij gecharmeerd is van de voetballer Dennis Man. De rechtsbuiten is pas negentien jaar, maar nu al een van de beste spelers van zijn land.

Man werd geboren in de regio van Transsylvanië en begon zijn loopbaan bij Atletico Arad. Als twaalfjarige werkte hij een proefperiode af bij Manchester City en in 2014 maakte hij promotie naar het grotere UTA Arad. Na 15 doelpunten in 34 wedstrijden had Becali genoeg gezien en haalde hij het talent naar de hoofdstad. Na een moeizaam begin ontpopte Man zich tot een van de sterren van FCSB. Inmiddels staat de teller op 15 treffers en 10 assists in 64 optredens. In maart debuteerde hij zelfs voor de nationale ploeg.

In de met 1-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Zweden deed Man drie minuten mee en drie maanden later kwam hij 26 minuten in actie tegen Finland (2-0 winst). Dat duel, dat werd afgewerkt in het Ilie Oana Stadion in Ploiesti, werd bekeken door José Mourinho. “Manchester United heeft geïnformeerd en ik heb gezegd dat ik dertig miljoen euro voor Man wil hebben. Ik wil hem niet kwijt en weet dat ze dag bedrag toch niet zullen betalen”, vertelde Becali in juni. Manchester United is echter niet de enige club die belangstelling heeft voor de belofte.

Ook AS Roma, Bayern München, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt en Anderlecht zitten achter de inmiddels tweevoudig international aan. Vasile Miriuta, die onder meer Energie Cottbus en CFR Cluj trainde, hoopt dat zijn landgenoot aan de slag gaat in Duitsland: “Hij heeft laten zien dat hij het aankan. De grootste Duitse clubs hebben mij naar hem gevraagd. De grootste clubs, het is zinloos om die namen nog te noemen. Ze waren benieuwd wat voor speler het is. Ik heb gezegd dat ik denk dat Man er klaar voor is.”

“Hij zou honderd procent in Duitsland passen. Hij is snel, heeft een goede dribbel en staat fysiek zijn mannetje. Dat wordt geen probleem”, aldus Miriuta tegen ProSport. Becali mikt op de hoogst mogelijke transfersom voor Man, maar voormalig trainer Laurentiu Reghecampf denkt dat de topman van FCSB zich uiteindelijk coulanter zal opstellen: “Dennis Man is momenteel de beste voetballer in Roemenië. Ik denk dat clubs vijftien tot zeventien miljoen willen bieden, maar dat als Becali twintig miljoen euro ontvangt, hij dat bod wel accepteert.” Het contract van Man loopt nog door tot de zomer van 2022.

Naam: Dennis Man

Geboortedatum: 26 augustus 1998

Club: FCSB

Positie: rechtsbuiten

Sterke punten: dribbel, snelheid, scorend vermogen