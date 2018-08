‘Ronaldo is geen thema voor Bale, hij heeft niemand iets te bewijzen’

Gareth Bale lijkt na het vertrek van Cristiano Ronaldo belangrijker te zijn geworden bij Real Madrid. Nacho Fernández benadrukt echter dat de twee aanvallers niet met elkaar vergeleken mogen worden, zo vertelde de verdediger zondagavond na de 2-0 overwinning op Getafe. Bale scoorde in dit duel één keer.

“Het is voor Gareth geen thema om in de voetsporen te treden van Ronaldo”, zo wordt Fernández op de website van de Koninklijke geciteerd. “Cristiano heeft zijn stempel op een heel tijdperk gedrukt. Bale is een echte sleutelspeler voor ons en heeft veel prijzen gewonnen. Hij heeft niemand iets te bewijzen.”

“Iedereen weet dat we op hem kunnen rekenen en ik ben ervan overtuigd dat hij goed blijft presteren. De fans staan volledig achter Bale en hij is erg gelukkig bij Real. We hebben enkele fantastische aanvallers rondlopen”, besluit Fernández. Julen Lopetegui liet Bale, Marco Asensio en Karim Benzema tegen Getafe de aanval bevolken.

Dani Carvajal opende met een kopbal de score in het Santiago Bernabéu. “We hebben drie punten gepakt en moeten nu toewerken naar volgende week. Het was belangrijk om met een zege te beginnen. Iedere wedstrijd is belangrijk, want deze punten tellen net zo zwaar als in mei.” Real gaat volgende week zondag op bezoek bij Girona.