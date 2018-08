‘Girondins Bordeaux stuurt miljoenen van Barcelona naar Brazilië’

Girondins Bordeaux lijkt een opvolger voor de naar Barcelona vertrokken Malcom te hebben gevonden. Goal France pakt zondag uit met het bericht dat de club uit de wijnstad met Fluminense een akkoord heeft bereikt over de transfer van aanvaller Pedro Guilherme Abreu dos Santos, kortweg Pedro.

De 21-jarige Braziliaan gaat een contract voor vijf seizoenen ondertekenen en kost zeventien miljoen euro. Girondins Bordeaux krijgt daarmee honderd procent van de transferrechten van de speler in het bezit. Nu ligt Pedro nog tot augustus 2022 vast bij Fluminense.

De voormalig jeugdinternational maakte in 2013 de overstap van Duquecaxiense naar Flu; eerder speelde hij in de jeugd van Flamengo. Tot dusverre speelde Pedro 76 wedstrijden en daarin was hij goed voor 26 doelpunten.

Pedro, die in 2015 topscorer werd van het Terborg Toernooi in de Achterhoek, wordt de vijfde zomeraanwinst voor het team van interim-trainer Eric Bedouet. Eerder legde men Samuel Kalu (AA Gent), Toma Basic (Hajduk Split), Jimmy Briand (Guingamp) en Sergi Palencia (Barcelona) vast.