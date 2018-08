City reageert op uithaal Mourinho: ‘Geen invloed gehad op de inhoud’

José Mourinho haalde zaterdag behoorlijk uit naar Manchester City, naar aanleiding van de gloednieuwe documentaire Manchester City: All or Nothing. Daarin is een deel te zien over het treffen tussen Manchester United en the Citizens (1-2) in december 2017 en de Portugese manager is van mening dat in dat fragment weinig respect getoond is. Manchester City biedt in een reactie tegenover The Times niet zijn excuses aan.

“City claimt dat het geen invloed heeft gehad op de inhoud van de documentaire, behalve op gevoelige commerciële of persoonlijke informatie. Het gedeelte waarin Mourinho en Manchester United op de hak worden genomen, heeft duidelijk boze en zure reacties opgewekt”, laat Manchester City weten. In de documentaire wordt de wedstrijd tussen United en City aangekondigd als ‘Guardiola versus Mourinho: balbezit versus verdediging, aanvallend voetbal versus de bus parkeren’.

Daarnaast is te zien hoe supporters van Manchester City ‘park the bus’ scanderen. "Je hoeft niet respectloos te zijn om een mooie film te maken. Je kunt ook een fantastische film maken én respect tonen voor anderen. Je kunt wel een rijke club zijn en de beste spelers ter wereld kopen, maar je kunt klasse niet kopen. Dat hebben ze duidelijk laten blijken”, sprak een geïrriteerde Mourinho op een persconferentie.

“Ik zou wel een vergoeding kunnen vragen voor mijn rol in de documentaire. Als ze me een van die shirts met de tekst ‘We did it on derby day’ sturen die ze in de spelerstunnel hadden liggen toen wij daar speelden, wil ik wel afzien van mijn vergoeding”, sneerde Mourinho nog even naar de kampioenswedstrijd van Manchester City tegen Manchester United, die the Red Devils met 2-3 wisten te winnen.