Tiener schiet PSV naar late zege: ‘Meer mensen zullen me nu bij naam kennen’

Dante Rigo was zaterdagavond de grote man aan PSV-zijde, in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-2). De negentienjarige middenvelder uit België kwam na 66 minuten in het veld voor Pablo Rosario en maakte in de 91ste minuut de beslissende en bevrijdende 1-2 voor de Eindhovenaren. Door de zege heeft PSV na twee speeldagen de volle buit: zes punten.

Rigo kwam afgelopen seizoen niet verder dan drie invalbeurten, maar onder Mark van Bommel heeft de Belg meer uitzicht op speeltijd. Hij viel vorige week tegen FC Utrecht in en luisterde zijn invalbeurt in Sittard met een doelpunt op. “Op zo'n moment gaan er 1001 dingen door je heen. Het was mijn eerste doelpunt voor PSV”, vertelde Rigo na afloop in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

“Ik weet van mezelf dat ik op trainingen goed bezig ben, ik voel ook het vertrouwen van de trainer. Het was zeker het mooiste doelpunt uit mijn loopbaan, maar wel de belangrijkste. Dat we nu op zes uit zes staan, is gewoon heel erg belangrijk.” Bij de NOS liet Rigo weten dat hij dit seizoen al hoopt door te breken “Ik denk wel dat dat mogelijk is. Mijn eerste doelpunt voor PSV 1, meer mensen zullen me nu bij naam kennen”

“Ik zet graag de lijnen uit en ben vaak de motor van het team. Zo speelde ik in de jeugd en dat probeer ik nu ook hier te brengen.” Rigo blijft rustig na zijn eerste treffer. “Ik geniet vanavond nog. Morgen moeten we alweer kijken naar BATE Borisov”, verwijzend naar de Champions League-opponent. “Ik blijf er nuchter onder. Ik ben natuurlijk wel even blij, zeker toen ik de goal net had gemaakt, maar morgen moeten we weer vooruit.”

Rigo zag dat PSV na de gelijkmaker ietwat wanhopig werd. “Je wil hier geen punten verliezen. Het is een promovendus, dan weet je dat ze er in het begin fel op zullen klappen. Als we uiteindelijk toch de winst pakken na een moeizame wedstrijd is dat mooi meegenomen. In de slotfase drukten we Fortuna alleen maar naar achteren.”