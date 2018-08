Cocu lijdt eerste competitienederlaag met Fenerbahçe na fraai doelpunt

Phillip Cocu heeft zaterdagavond in de tweede speelronde van de Turkse Süper Lig zijn eerste competitienederlaag met Fenerbahçe geleden. Op bezoek bij Malatyaspor, vorig seizoen de nummer tien van Turkije, verloor de grootmacht uit Istanbul met het kleinst mogelijke verschil: 1-0.

Na de moeizame zege van vorig weekend op Bursaspor (2-1) moest Cocu midweeks een bittere pil slikken. Fenerbahçe kwam op eigen veld niet verder dan een gelijkspel tegen Benfica (1-1) en werd daardoor uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League. Op bezoek bij Malatyaspor, waar voormalig Ajacied Mitchell Donald als invaller het laatste half uur speelde, hadden De Gele Kanaries het opnieuw lastig.

Fenerbahçe kwam onwennig uit de startblokken en ontsnapte al vroeg aan een achterstand. Na een hoekschop miste een kopbal van Adem Büyük het doel van Volkan Demirel slechts op een haar na. Cocu had een basisplaats over voor de deze week op huurbasis van Leicester City overgenomen Islam Slimani, maar de Algerijnse spits kon in de eerste helft niet het verschil maken.

De formatie van Cocu had het ook na de onderbreking lastig in Malatya en moest twintig minuten voor tijd zelfs in de achtervolging. Danijel Aleksic volleerde op zeer fraaie wijze raak na een pass van achteruit van Guilherme. Fenerbahçe had daar geen antwoord meer op en moest zo uiteindelijk dus de eerste competitienederlaag van het seizoen incasseren.