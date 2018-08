Gervinho keert na tweeënhalf jaar in China terug op Europese velden

Gervinho is terug op de Europese velden. De Italiaanse promovendus Parma maakt vrijdagavond bekend dat de aanvaller overkomt van Hebei China Fortune. Nadat hij de medische keuring succesvol doorliep, tekende Gervinho vrijdag een contract voor drie seizoenen.

Gervinho had zijn contract in China voortijdig laten ontbinden, waardoor hij transfervrij kan verkassen. De 31-jarige Ivoriaan speelde sinds januari 2016 voor Hebei China Fortune en kwam namens die club tot 29 competitieduels en 4 doelpunten. Gervinho is in Europa vooral bekend van zijn periodes bij Arsenal, tussen 2011 en 2013, en bij AS Roma, tussen 2013 en 2016.

In dienst van Arsenal kwam hij tot 46 duels in de Premier League en 9 doelpunten; voor Roma noteerde Gervinho 71 Serie A-wedstrijden en 17 treffers. Zijn meest productieve periode beleefde Gervinho tussen 2009 en 2011 bij Lille, toen hij goed was voor 28 treffers in 67 duels. Bovendien speelde Gervinho in totaal 80 interlands voor Ivoorkust, waarin hij 22 keer scoorde.

Parma promoveerde vorig seizoen als nummer twee van de Serie B naar het hoogste niveau in Italië. De club opent de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Udinese. Men haalde deze zomer liefst 23 nieuwe spelers, van wie Roberto Inglese (overgekomen van Napoli) met een huursom van drie miljoen euro de duurste was.