‘Hen vind ik nu nog te jong om de Eredivisie mee in te gaan als stand-ins’

Piet Velthuizen traint de komende dagen met AZ mee. De Alkmaarders zijn door de blessure van Rody de Boer, die enkele maanden aan de kant staat met een schouderkwetsuur, op zoek naar een nieuwe doelman. Trainer John van den Brom kent Velthuizen nog van hun gezamenlijke tijd bij Vitesse en stelt dat de 31-jarige sluitpost gretig is om zich te laten zien.

“Piet traint een paar dagen mee omdat Rody de Boer door zijn schouderblessure langer dan een paar weken aan de kant staat. We hebben ook Jasper Schendelaar en Mees Bakker als keeperstalenten, maar hen vind ik nu nog te jong om de Eredivisie mee in te gaan als stand-ins achter Marco Bizot”, zegt Van den Brom op de officiële website van AZ. “Ik ken Piet goed vanuit onze tijd bij Vitesse.”

“Tot en met woensdag traint hij met ons mee en krijgt hij de kans om een goede indruk achter te laten. Deze kans wil hij met beide handschoenen aangrijpen”, vervolgt de oefenmeester, die afgelopen week Albert Gudmundsson verwelkomde in Alkmaar. “We zijn enorm blij dat we hem hebben kunnen binnenhalen. Hij kan op drie posities spelen en zorgt ervoor dat onze groep groter en beter wordt. Zondag zit Albert bij de wedstrijdselectie.”

AZ is momenteel koploper van de Eredivisie, na de 5-0 overwinning op NAC Breda in de eerste competitiewedstrijd. Komende zondag staat een bezoek aan FC Emmen op het programma. “Ze hebben makkelijk van ADO gewonnen, dat zegt wel wat. Emmen speelt georganiseerd en heeft een goed voetballende ploeg. Zondag wordt het hun eerste thuisduel in de Eredivisie. Alle kaarten zijn verkocht en de koploper komt op bezoek, dat wordt een feest.”