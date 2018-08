PSV’er denkt aan vertrek: ‘Ik wil in de Europese top spelen’

Ramon Pascal Lundqvist sluit een vertrek bij PSV niet uit. De 21-jarige aanvallende middenvelder lijkt niet in de plannen voor te komen van trainer Mark van Bommel en werd al in verband gebracht met PEC Zwolle. Lundqvist ligt nog voor één seizoen vast, maar acht het mogelijk dat hij deze zomer nog een transfer maakt.

Lundqvist vertelt in een interview met Fotbollskanalen dat ‘een paar clubs’ interesse hebben getoond: “Voornamelijk clubs uit Nederland. Uit Scandinavië heb ik niet veel gehoord. Misschien houd ik ze niet bezig, dat weet ik niet.” De Zweed maakte in de zomer van 2013 de overstap van Kalmar FF uit zijn vaderland naar PSV.

De voormalig jeugdinternational debuteerde in augustus 2015 in een wedstrijd tegen RKC Waalwijk in het profvoetbal en in november 2016 maakte hij als invaller minuten tegen Atlético Madrid. In totaal is Lundqvist vier wedstrijden in actie gekomen voor het eerste elftal van PSV. Mede door blessureleed is een definitieve doorbraak uitgebleven.

“Ik wil heel graag regelmatig minuten maken. Dat is het enige waar ik op uit ben. Of dat nu in Zweden, Duitsland of Nederland is, als ik maar kan spelen. Ik houd alle deuren open en we zullen zien wat er gebeurt. Als de juiste club niet komt, dan blijf ik bij PSV. Zolang ik voor PSV speel, doe ik er alles aan om mezelf in het team te spelen en geef ik alles voor de club.”

Lundqvist zegt dat hij een goede voorbereiding heeft gedraaid. “Ik voel me goed. Ik heb het goed gedaan in de wedstrijden die ik gespeeld heb en op de trainingen gaat het prima. Ik ben in vorm. Het is mijn doel om in de Europese top te spelen, dat is mijn droom altijd geweest. Ik voel dat ik het in mij heb. Hoe de weg daar naartoe eruitziet, dat maakt niet uit. Voor mij is het meest realistische scenario nu dat ik van club verander.”