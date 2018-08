‘Dat wilde Marc Overmars niet, ik heb zelf een breuk geforceerd’

Aras Özbiliz is komend seizoen weer actief in de Eredivisie, aangezien Willem II de vleugelaanvaller huurt van Besiktas. Özbiliz heeft de afgelopen jaren te kampen gehad met veel blessureleed, waardoor hij nu extra gebrand is op presteren bij de Tilburgers. “Zware tijden. Ik ben topfit, maar heb de laatste jaren te weinig gespeeld”, zegt de aanvaller tegenover het Brabants Dagblad.

“Als je zo'n kruisband een keer scheurt, kom je sterker terug. Bij een tweede keer moet dat nog maar blijken. Maar als het je een derde keer overkomt, dan is het een klein wonder dat je nog kunt voetballen”, zegt Özbiliz, die dankbaar is dat hij zichzelf nog profvoetballer mag noemen. “Stoppen speelde weleens door mijn hoofd. Maar ik heb het zware traject nog een keer afgelegd.”

De 35-voudig international van Armenië verliet Ajax in 2012 voor Kuban Krasnodar, waarna dienstverbanden bij Spartak Moskou, Besiktas, Rayo Vallecano en Sheriff Tiraspol volgden. De 28-jarige vleugelaanvaller forceerde in 2012 een breuk met Ajax. “Heerenveen, waar Marco van Basten trainer was, wilde me aan het begin van het seizoen huren. Maar Frank de Boer zou me veel speeltijd geven bij Ajax, dus mocht ik aanvankelijk niet weg.”

Heerenveen ging vervolgens in zee met Daniël de Ridder, waardoor Özbiliz niet meer naar de Friezen kon verkassen. “Ik kon alleen nog naar clubs die vechtvoetbal moesten spelen. Dat ligt me niet. Ik stelde directeur Marc Overmars voor om mijn doorlopende contract bij Ajax te verlengen om zo te laten zien dat de club vertrouwen in me had. Dat wilde hij niet. Ik heb zelf een breuk geforceerd.”