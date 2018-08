Brands imponeert in Engeland op slotdag: ‘Ik was onder de indruk’

Marcel Brands is sinds deze zomer directeur voetbalzaken bij Everton en de Nederlander deed de Engelse media op deadline day versteld staan door vier aanwinsten binnen te hengelen. Brands vertelt tegenover de Liverpool Echo dat het geen sinecure was om Yerry Mina, André Gomes, Bernard én Kurt Zouma op de slotdag van de Engelse transfermarkt te strikken.

Vlak na het verstrijken van de deadline kreeg Brands een telefoontje van Bill Kenwright, voorzitter van the Toffees. “De voorzitter zei tegen me: ‘Welkom in Engeland’”, memoreert Brands. “Het was duidelijk dat we jongere spelers nodig hadden. De selectie was weliswaar groot, maar er waren veel spelers boven de 28 jaar, dus mijns inziens moet je investeren in spelers die hun waarde behouden én nog kunnen groeien.”

“Ze hebben hun top nog niet bereikt. Als je een speler koopt, is het soms noodzakelijk om ervaring in huis te halen. Maar je weet eigenlijk, als de speler 32 of 33 jaar is, dat hij niet zijn top gaat brengen, dat is namelijk tussen de 25 en 32 jaar. Vooral in de Premier League, waar het zwaarder en zwaarder wordt. We proberen vooral te investeren in spelers onder de 25 jaar.”

“Ik was onder de indruk, want ik had de steun van alle mensen binnen de club”, vervolgt Brands, die op de slotdag van de transfermarkt constant aan de telefoon hing om deals te sluiten. “Er waren zes personen in de vergaderruimte. We werkten keihard met zijn allen. Ik had het niet in mijn eentje kunnen doen. Ik was echt onder de indruk van de steun.”