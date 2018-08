Zomeraankoop AZ staat maandenlang aan de kant met schouderblessure

Slecht nieuws voor AZ: doelman Rody de Boer staat 'de komende maanden' aan de kant met een schouderblessure. Dat maken de Alkmaarders woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De Boer viel dinsdag geblesseerd uit tijdens de training en liep een ernstige blessure op, zo is bekend geworden.

In juni maakte de twintigjarige keeper de overstap van Telstar naar AZ. Hij was een vaste kracht onder de lat in Velsen-Zuid en verdiende daarmee een transfer naar Alkmaar. De jeugdinternational begon als tweede keeper: hij zat zondag op de bank tegen NAC Breda (5-0) in de eerste wedstrijd van het seizoen. Marco Bizot kreeg de voorkeur onder de lat.

De Boer, die deze zomer naar verluidt ook werd gevolgd door Watford, Bournemouth, sc Heerenveen en FC Augsburg, behoort tot de selectie van Jong AZ. De beloften van AZ openen maandag in de Keuken Kampioen Divisie met een thuiswedstrijd tegen Almere City. Jasper Schendelaar en Beau Reus zijn de alternatieven op doel.