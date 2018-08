‘Als je Messi morgen weghaalt, gaan ze de komende drie jaar niets winnen’

Lionel Messi zou volgens de laatste berichten dit kalenderjaar niet meer actief willen zijn voor de nationale ploeg van Argentinië. De sterspeler van Barcelona zou onder meer vanwege de kritische blik in zijn thuisland zich voorlopig willen richten op presteren bij de Catalaanse grootmacht. Hristo Stoichkov begrijpt de frustratie bij Messi wel, gezien de wanorde bij Argentinië.

De oud-speler van onder andere Barcelona neemt het bij Super Deportivo Radio op voor de 31-jarige wereldster, maar denkt dat de nationale ploeg van Argentinië het moeilijk zonder Messi kan rooien. “Ik houd niet zoveel van veranderingen. Het belangrijkste wat je eerst moet doen is weten wat voor soort spel de Argentijnse ploeg wil spelen”, aldus de Bulgaarse legende.

Stoichkov zegt dat Messi absoluut niet de enige speler is die bij tijd en wijle niet presteert en wijst ook naar de Argentijnse voetbalbond. “Het is heel simpel: als je Messi morgen weghaalt, gaan ze de komende drie jaar niets meer winnen. Dat toont ook aan dat het Argentijnse voetbal geen structuur heeft. Ik weet ook niet wat het nieuwe bewind nou wil. Wat wil Argentinië bereiken op het veld, dat is de grote vraag.”

Messi zou vanwege zijn goede relatie met bondsvoorzitter Claudio Tapia niet voorgoed bedanken, maar heeft in onderling overleg met interim-bondscoach Lionel Scaloni besloten de aankomende oefenwedstrijden van Argentinië aan zich voorbij te laten gaan. Het Zuid-Amerikaanse land speelt volgende maand vriendschappelijk tegen Guatemala en Colombia.