24-voudig international ontsnapt aan de dood bij enorme tragedie in Genua

Dinsdag is een deel van een brug van een autosnelweg in Genua ingestort. Volgens de laatste berichten zijn minimaal elf mensen om het leven gekomen en de verwachting is dat het dodenaantal nog zal oplopen. Domenico Criscito, aanvoerder van Genoa en sinds deze zomer weer actief in Italië, laat via Instagram weten dat hij vlak voor het voltrekken van de ramp zelf op de brug reed.

“Ik schrijf dit bericht om mensen gerust te stellen die zich zorgen maken om mij en mijn familie”, aldus Criscito. Op Instagram Stories was eerder op de dinsdag te zien dat Criscito op de brug reed, waarbij zijn zoon vroeg: “Pap, hoe laat is het?” Criscito antwoordde: “Het is 11.40 uur.” Tien minuten later stortte de brug in en Italiaanse media speculeren dat de storm en de hevige regenval de oorzaak hiervan is.

“Met ons gaat het allemaal goed”, laat de 24-voudig international van Italië weten. “We passeerden de brug precies tien minuten voordat het instortte. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden. Het mag niet gebeuren dat een brug op deze wijze het begeeft… HET IS NIET MOGELIJK! (...) Dit is afschuwelijk”, besluit de 31-jarige Criscito.