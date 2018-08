Ook David Silva maakt afscheid als international wereldkundig

In navolging van Andrés Iniesta en Gerard Piqué heeft ook David Silva besloten om te stoppen als international van Spanje. De middenvelder, goed voor 125 interlands, spreekt maandagavond op Twitter van 'een van de moeilijkste beslissingen' die hij ooit heeft moeten nemen als voetballer.

Silva debuteerde in 2006 als international van Spanje. Hij maakte deel uit van de selectie voor het EK 2008, het WK 2010, het EK 2012, het WK 2014, het EK 2016 en het WK 2018. De smaakmaker van Manchester City is een van de elf spelers met meer dan honderd interlands voor Spanje. Andoni Zubizarreta (126 interlands), Iniesta (131), Xavi (122), Sergio Ramos (156) en Iker Casillas (167) zijn de enigen die vaker uitkwamen voor Spanje.

Silva is bovendien vierde op de topscorerslijst aller tijden, met 35 doelpunten. Alleen Fernando Torres (38), Raúl (44) en David Villa (59) maakten er meer. "Het is niet gemakkelijk om, na alles wat ik heb meegemaakt, te zitten en deze regels op te schrijven. Ik heb dagen, weken gereflecteerd en geanalyseerd, voordat ik deze beslissing nam. Het is zonder twijfel een van de moeilijkste besluiten uit mijn carrière geweest", schrijft Silva.

"k ben heel dankbaar en nederig. De nationale ploeg heeft me alles gegeven. Ik kon groeien als voetballer en persoon", vervolgt de 32-jarige spelmaker. "Ik stop heel trots, na 125 wedstrijden, 35 doelpunten, een wereldbeker en twee gewonnen EK's. Ik heb deel uitgemaakt van een elftal dat voor altijd herinnerd zal worden."