Ajax houdt ontwikkelingen rondom miljoenentransfer nauwlettend in de gaten

Stefano Denswil geniet interesse van Borussia Mönchengladbach, zo meldt Het Nieuwsblad maandag. Ofschoon de Bundesliga-club zich nog niet officieel voor de verdediger heeft gemeld, staat Club Brugge naar verluidt open voor een transfer indien een marktconform bod op de Nederlander wordt uitgebracht.

Club Brugge hanteert een vraagprijs van zeven miljoen euro voor Denswil. Indien een club het transferbedrag in termijnen wil betalen, vraagt de Belgische landskampioen een bedrag van acht miljoen euro. Die Fohlen hebben de interesse echter nog niet geconcretiseerd en het is de vraag of Denswil trek heeft in een overstap.

Volgens het dagblad wacht Denswil de situatie rustig af, daar hij met Club Brugge in het hoofdtoernooi van de Champions League kan uitkomen. Ook Ajax wacht als voormalig werkgever de ontwikkelingen geduldig af. Denswil vertrok in januari 2015 transfervrij van Ajax naar Brugge, maar de Amsterdammers bedongen een fiks doorverkooppercetage.

Als Denswil inderdaad voor zeven miljoen transfereert, kan Ajax 1,4 miljoen euro bijschrijven, in verband met een doorverkooppercentage van twintig procent. Het contract van de 25-jarige verdedige met Club Brugge loopt medio 2020 ten einde.