‘De spelers denken: Mourinho was weer een lul, wie is nu aan de beurt?’

José Mourinho is niet langer de juiste trainer voor Manchester United, zo vindt Stan Collymore. De oud-voetballer van onder meer Liverpool had hoge verwachtingen van de samenwerking tussen Mourinho en Manchester United, maar is inmiddels van gedachten veranderd. Volgens Collymore staat Mourinho te negatief in het leven en werkt dat door op het imago van de club.

"Toen José Mourinho aan de slag ging bij Manchester United, zag ik een match made in heaven. Een geboren winnaar die, zo dacht ik, zou groeien in de hot seat op Old Trafford, meer zou lachen en tactischer zou worden in zijn gedrag. Maar ik zat fout", schrijft Collymore in zijn column voor de Daily Mail. "Hij kan gewoon niet zonder het gegrom en de norsheid. Nergens anders in de Premier League passen de trainer en club zó slecht bij elkaar. Misschien wel nergens anders in Europa."

"Dat is de reden dat Manchester United zich niet versterkte met een centrumverdediger van naam", stelt Collymore. "Het is niet zo dat de club geen aantrekkingskracht meer heeft. Dat bewijst de komst van Paul Pogba voor een recordbedrag twee jaar geleden. Zelfs als ze het jaar ervoor achtste, negende of tiende zijn geworden, dan nog wil je ernaartoe als speler." Volgens de 47-jarige analist zijn Manchester United en Liverpool de enige Engelse club waar dat voor geldt. "Je kunt daar een clublegende worden op een manier die niet mogelijk is bij andere clubs", stelt hij.

"Je kunt een wereldster worden op hetzelfde podium als Sir Bobby Charlton, George Best, Kenny Dalglish, Ian Rush en Steven Gerrard", aldus de drievoudig Engels international. "Maar ik geloof gewoon niet dat voetballers naar Mourinho kijken en denken: ik wil niets liever dan voor hem spelen." Als Collymore nog voetbalde, zo schrijft hij, zou hij willen spelen voor trainers als Josep Guardiola, Mauricio Pochettino en Jürgen Klopp. "En anders voor managers als Slavisa Jokanovic en Nuno Espirito Santos. Ik zou zelfs liever werken met trainers die voor kleinere clubs werken, want ik weet dat ik als persoon gelukkiger zou zijn onder hen dan onder Mourinho."

Een harde aanpak van de spelers is volgens Collymore niet het probleem, maar Mourinho is ook bereid om spelers voor het oog van miljoenen televisiekijkers af te branden. "Begrijp me niet verkeerd. Ik houd van managers die naar je toekomen en durven te zeggen: 'Je was vandaag ver beneden niveau, dat was onacceptabel'. Maar ik zie de spelers van Manchester United op dit moment voor me in de kleedkamer, terwijl ze zeggen: 'Hij was weer een lul op tv, welke speler is de volgende keer aan de beurt?' Luke Shaw, Anthony Martial en Pogba hebben bakken met geld gekost. Toby Alderweireld, Harry Maguire, Diego Godín en Jérôme Boateng dachten waarschijnlijk: als het na zes wedstrijden slecht gaat, deinst deze kerel er niet voor terug om mij onder de bus te gooien als hij dat ook met hen doet. Die mentaliteit zaait angst, zeker bij een club als Manchester United."