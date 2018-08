Real Madrid laat Mink Peeters opnieuw op huurbasis gaan

Mink Peeters vervolgt zijn prille loopbaan bij Lleida Esportiu, dat uitkomt op het derde niveau van Spanje. Real Madrid verhuurt de twintigjarige middenvelder zodoende voor een derde keer in een jaar, na eerder uitleenbeurten aan VVV-Venlo en Almere City FC.

De periode van Peeters in Venlo liep uit op een teleurstelling. De aanvaller annex jeugdinternational kwam slechts in één bekerduel in actie en bleef in de Eredivisie zonder speelminuten. Hij werd door trainer Maurice Steijn zelfs enige tijd uit de selectie gezet omdat hij buiten de club om extra trainingen volgde.

Bij Almere City kwam Peeters niet verder dan drie invalbeurten in de hoofdmacht. Het contract van de voormalig jeugdspeler van Ajax en PSV met Real Madrid loopt medio 2020 ten einde.