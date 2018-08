‘Fran Sol hard op weg Willem II te verlaten voor LaLiga’

Fran Sol lijkt op weg naar LaLiga. De spits van Willem II werd eerder in verband gebracht met onder meer AZ, Sevilla, Levante en Espanyol en nu zou ook Rayo Vallecano in de markt zijn voor de Spanjaard, aangezien de 36-jarige Javi Guerra momenteel de enige geschikte centrumspits in de selectie van de promovendus zou zijn.

Marca meldt vrijdagochtend dat Rayo Vallecano de beste papieren heeft om de 26-jarige aanvaller over te nemen van Willem II en in de komende dagen kan al een deal worden beklonken. Het is onduidelijk hoeveel geld de Tilburgers zouden gaan vangen met de verkoop van Sol, maar eerder werd bericht over een bedrag van circa vijf miljoen euro.

Sol, die zijn opleiding genoot bij Real Madrid en verder onder meer voor Villarreal speelde, ligt nog tot volgend jaar zomer vast in Tilburg. In juni gaf de aanvaller in gesprek met Marca aan dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. “Er is interesse van een aantal clubs”, stelde Sol. “Maar ik wil nu even mijn rust pakken en vakantie nemen. Het was een moeilijk jaar.”

“Ik wil per se in Europa blijven, dat is mijn eerste optie. Maar iedereen wil in de beste competitie ter wereld spelen. Ik denk dat het tijd is om terug te keren”, aldus Sol, die ook in de belangstelling stond van het Mexicaanse Cruz Azul. “Cruz Azul heeft inderdaad heel veel interesse. Het financiële aspect is belangrijk, maar als voetballer heb ik nog tien tot vijftien jaar om te kunnen voetballen. Om geld te verdienen heb ik nog vijftien tot twintig jaar. In mijn beslissingen telt het sportieve aspect zwaarder dan het financiële aspect.”