FC Utrecht beëindigt samenwerking: ‘Moeite zich te schikken in nieuwe rol’

FC Utrecht en assistent-trainer Luc Nijholt hebben in goed overleg besloten de samenwerking per direct te beëindigen, zo melden de Domstedelingen vrijdagochtend via de officiële kanalen. Nijholt zegt dat de reorganisatie bij de technische staf van Utrecht voor dit besluit heeft gezorgd, zo geeft hij aan op de site van de Eredivisionist.

“Recentelijk is de technische staf qua rolverdeling aangepast", begint Nijholt. “Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys zijn naar voren geschoven als veldtrainers onder leiding van hoofdcoach Jean-Paul de Jong. Hoewel staf en spelers achter de nieuwe constructie staan, en hier enthousiast over zijn, is mijn rol als assistent anders geworden en uiteindelijk teveel op de achtergrond.”

Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken, vult aan: “Luc heeft in een goed gesprek met onze hoofdcoach Jean-Paul de Jong en mij aangegeven moeite te hebben om zich te schikken in zijn nieuwe rol. Wij vinden dit jammer, maar hebben begrip voor zijn standpunt. Wij willen Luc, die binnen is gekomen afgelopen winter, ontzettend bedanken voor zijn inzet voor de club.”

In juli gaf De Jong nog aan veel te verwachten van het ingevoerde Engelse model: “We hebben het vorige seizoen geëvalueerd en gekeken naar zaken die goed gaan en die beter kunnen. Daarop zijn we met Jordy Zuidam tot de conclusie gekomen dat ik samen met Nijholt tijdens trainingen een monitorende rol ga krijgen. Maar ik blijf altijd de eindverantwoordelijke."