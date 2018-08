Barça-aankoop: ‘Mijn oma verkocht kookpannen, zodat ik genoeg geld had’

Malcom leek lange tijd op weg naar AS Roma, maar de jongeling besloot uiteindelijk Girondins Bordeaux in te ruilen voor Barcelona, dat ongeveer 41 miljoen euro betaalt. De Braziliaanse aanvaller zegt dat hij sinds zijn jeugd al droomt over het spelen in het shirt van Barcelona. Malcom geeft aan dat zijn oma hem vroeger enorm hielp om zijn droom te realiseren.

Malcom groeide op in een favela van São Paulo en via de officiële kanalen van Barcelona zegt de Braziliaan dat oma Sonia zijn steun en toeverlaat was. “Ik weet niet of mensen dit weten, maar mijn oma verkocht kookpannen, zodat ik genoeg geld had om te kunnen trainen. Er zijn maar weinig mensen die dat er voor over hadden gehad, zij is als mijn tweede moeder”, aldus Malcom.

“Mijn familie komt op de eerste plek, ze hebben enorm veel voor mij gedaan. Ongeacht wat ik voor hun ga doen de komende tijd: dat zal niet eens een derde zijn van wat zij verdienen.” Malcom sloot zich op elfjarige leeftijd aan bij Corinthians. De Braziliaan moest eerst een test afleggen: “Je had tien minuten om je kwaliteiten te tonen. God heeft me daarbij geholpen.”

De 21-jarige buitenspeler, die tot medio 2023 heeft getekend in het Camp Nou, spreekt de hoop uit dat hij een grote speler wordt in het shirt van de Catalaanse grootmacht. “Ik wil hier een idool worden, zoals de andere Brazilianen die hier onder contract stonden. Ik hoop te slagen bij Barcelona. Ik kan me goed vinden in de stijl van de club, ik geniet van dat spelletje.”