Vitesse begeeft zich in ‘dierenrijk’: ‘Hopelijk zijn wij de leeuw of de olifant’

Leonid Slutsky ziet de krachtmeting met FC Basel in de derde voorronde van de Europa League met vertrouwen tegemoet. De trainer van Vitesse acht zijn ploeg in staat om de volgende ronde te bereiken, ondanks dat Basel het tweeluik begint als favoriet. Slutsky draagt zijn ploeg op om te blijven geloven in de eigen kwaliteiten. Donderdag treffen beide clubs elkaar voor het eerst in Arnhem.

De Rus spreekt voor de camera van FOX Sports van een 'serieuze test' tegen een 'grote ploeg'. "Op papier is FC Basel de favoriet, maar toch denk ik dat het fifty-fifty is. Zij zijn van coach veranderd en moeten zich aanpassen aan een nieuwe filosofie, aan nieuwe eisen. Voor ons geldt dat natuurlijk ook, want wij zijn pas een maand samen. Ik denk dat de kansen zeker voor eigen publiek minstens fifty-fifty zijn", vertelt de oefenmeester.

Het duel met Basel biedt de spelers van Vitesse aan kans om te bewijzen hoe goed ze zijn, vervolgt Slutsky. "Wat dat betreft is het net het dierenrijk: het gaat erom wie de beste en de sterkste is. Hopelijk zijn wij de leeuw of de olifant." Slutsky heeft gemerkt dat zijn ploeg weleens 'de concentratie' kwijtraakt na een tegendoelpunt. Zo kwam Vitesse in de vorige ronde op een 2-0 achterstand bij het Roemeense Viitorul. "Het is belangrijk dat we in onszelf geloven."

Dat de achterhoede nog niet waterdicht oogde tegen Viitorul, verbaast Slutsky niet. Het is volgens de oefenmeester ook nog geen reden tot grote zorg. "Dat is logisch. Guram Kashia en Matt Miazga zijn weggegaan, met zoveel wijzigingen duurt het even voordat iedereen elkaar begrijpt. In de tweede wedstrijd tegen Viitorul ging het ook al veel beter."