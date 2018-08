‘Talentvolle schaduwspits’ van Gladbach tekent in Keuken Kampioen Divisie

Roda JC Kerkrade heeft met Borussia Mönchengladbach overeenstemming bereikt over Ba-Muaka Simakala, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie woensdag. De 21-jarige Duitser met Congolese roots, die met name goed kan fungeren als schaduwspits, tekent in Kerkrade een contract voor twee seizoenen.

Simakala kwam in 2011 in de jeugdopleiding van Gladbach terecht en debuteerde in 2017 in de hoofdmacht van de Duitse club. Hij speelde zijn wedstrijden verder voornamelijk in het tweede team en doorliep verschillende Duitse nationale jeugdselecties. Algemeen directeur Harm van Veldhoven is blij met de aanwinst, zo laat hij op de clubsite weten.

“Simakala is een zeer talentvolle schaduwspits die beschikt over een actie en scorend vermogen. Wij hebben hem vorig jaar meermaals aan het werk gezien bij Borussia Mönchengladbach II en toen hadden we al de wens om hem te halen. We zijn dan ook zeer blij dat het nu tot een akkoord is gekomen en we opnieuw een meerwaarde voor onze club kunnen presenteren."