Voormalig doelpuntenmachine van Bali United keert mogelijk terug in Nederland

Sylvano Comvalius is aankomend seizoen mogelijk voor het eerst actief als prof op de Nederlandse velden, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Zephnad Wattimury van Inspire Football Consultancy tegenover Voetbalzone. De dertigjarige spits traint vanaf woensdag mee met FC Volendam, dat hem mogelijk op huurbasis overneemt van het Thaise Suphanburi FC. Comvalius kende afgelopen seizoen bij Bali United een droomjaar, waarin hij goed was voor 37 doelpunten en 11 assists in 34 wedstrijden. Dit leverde hem uiteindelijk een mooie transfer naar Thailand op, maar daar kan hij nauwelijks op speeltijd rekenen.

Suphanburi nam Comvalius een halfjaar geleden over van Bali United en de spits kon in het begin van het seizoen nog op een basisplaats rekenen in Thailand. Nadat trainer Adebayo Gbadebo het veld moest ruimen voor Pairoj Borwonwatanadilok maakte de spits niet langer deel uit van de selectie van Suphanburi. Het contract van Comvalius in Thailand loopt nog tot het einde van 2019, maar de club heeft besloten mee te werken aan een tijdelijk vertrek.

Omdat Comvalius zich altijd professioneel heeft opgesteld, is Suphanburi bereid om een deel van het salaris voor zijn rekening te nemen. Daardoor is het voor Comvalius interessant is om zich eens in Nederland te oriënteren. Vanaf woensdag zal de geboren Amsterdammer meetrainen met de selectie van FC Volendam, die onder leiding staat van Misha Salden. Het zou voor Comvalius zijn eerste dienstverband in Nederland betekenen sinds hij tien jaar geleden vertrok naar Hamrun Spartans op Malta.

Via Birkirkara (Malta), Stirling Albion (Schotland), Al-Salmiya (Koeweit), FK Atyrau (Kazachstan), Shijiazhuang Ever Bright (China), Eintracht Trier, Dynamo Dresden, Hessen Kassel (allen Duitsland) en PFK Stal (Oekraine) kwam hij begin 2017 bij Bali United terecht. Op het Indonesische eiland kende Comvalius een buitengewoon seizoen, met 37 doelpunten en 11 assists. Verschillende clubs uit onder meer Maleisië en Thailand meldden zich vervolgens voor de spits, die dus koos voor een dienstverband bij Suphanburi.

Goldvalius is nog altijd onwaarschijnlijk populair op Bali. “Mensen zeiden dat ze de hele avond hebben gehuild toen ik bekendmaakte dat ik zou gaan vertrekken. Ik ben daar uitgegroeid tot een idool van de mensen en ik ben er zelf een beetje van geschrokken hoe dat is gaan leven. Des te moeilijker was het om te vertrekken”, gaf hij in een eerder stadium te kennen in gesprek met Voetbalzone.