Aulas geeft niet op na vermeend akkoord van 32 miljoen euro

De strijd om de handtekening van Yerry Mina is nog niet gestreden, benadrukt voorzitter Jean-Michel Aulas van Olympique Lyon. Zondag schreef SPORT dat Everton en Barcelona elkaar hadden gevonden in een transfersom van 32 miljoen euro voor Mina, die ook wordt begeerd door Lyon. Volgens Aulas is het echter nog lang niet zeker dat de verdediger aan de slag gaat in Engeland.

Op Twitter reageert de immer uitgesproken preses op de laatste geruchten. "Vaarwel Lyon: Mina gaat naar Everton voor 32 miljoen euro", citeert Aulas een nieuwskop uit de Franse media. De voorzitter weerspreekt de inhoud van het artikel. "Ik denk niet dat de informatie correct is. Yerry heeft nog altijd veel interesse in l'OL. We willen hem naar Lyon halen, zodat hij in de Champions League kan spelen."

SPORT schreef dat de Colombiaan, die in de winter van dit jaar voor 11,8 miljoen euro overkwam van Palmeiras, enkel nog de medische keuring hoefde af te ronden. De vijftienvoudig international kwam sinds zijn komst slechts zes keer in actie voor het eerste elftal van Barcelona. Voor het komende voetbaljaar heeft trainer Ernesto Valverde hem ook niet nodig. Desondanks leek Mina niet van plan te zijn om te vertrekken.

“Ik benadruk dat mijn intentie is om successen te boeken met Barcelona, want het is de beste ploeg in de wereld”, zei Mina recent bijvoorbeeld in een interview met Marca. De 23-jarige stopper werd ook in verband gebracht met Manchester United. Zijn verbintenis in Camp Nou loopt nog vijf seizoenen door.